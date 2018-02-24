Миниатюрный домик в чилийском лесу.
Этот миниатюрный домик площадью всего 24 квадратных метра предназначен для временного проживания молодой пары, увлекающейся альпинизмом.
Этот миниатюрный домик площадью всего 24 квадратных метра предназначен для временного проживания молодой пары, увлекающейся альпинизмом.
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