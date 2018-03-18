Необычный гостевой дом "Сарайчик".

Необычный гостевой дом «Сарайчик» (The Barn) построен в 2016 году в Уилсон, недалеко от города Джексон, штат Вайоминг, США, по проекту архитектурной компании Carney Logan Burke Architects. Семейная пара задумала разместить на своем ранчо Такер (Tucker), помимо основного жилья, гостевой домик в виде деревенского сарая как дань уважения амбарам 19-го века. Кроме гостевых спален, владелец пожелал в этом доме иметь отдельное место для занятий спортом и мастерскую для автомобилей.