Северная Корея остается одной из самых загадочных стран современности, а потому приходящие из нее новости являются особенно интересными.

Северная Корея остается одной из самых загадочных стран современности, а потому приходящие из нее новости являются особенно интересными. Если же это не новости местных СМИ, а рассказы туристов, то они становятся еще более интересными, и один из таких рассказов и фото-отчет ждут вас далее. Автором является блогер-путешественник, решивший показать гостиницу, в которой он жил. Международная гостиница Янгакто (​Yanggakdo International Hotel) находится на небольшом острове посередине реки Тэдонган, протекающей через Пхеньян. По этой причине незаметно покинуть гостиницу будет не так просто.