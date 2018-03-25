Миниатюрный домик в чилийском лесу.

Этот миниатюрный домик площадью всего 24 квадратных метра предназначен для временного проживания молодой пары, увлекающейся альпинизмом. Единая оболочка (стены и крыша) формирует высокое пространство, в котором располагается всё необходимое для краткосрочного пребывания, включая сон, еду и услуги. Сам домик установлены на мощных валунах, его конструкции выполнены из дерева. Асимметричный излом крыши обеспечивает правильную очистку от снега, а внутри генерирует большее пространство для антресоли.