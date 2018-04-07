Виллу создала молодая семья, которая любит минимализм.

Проект First Love Villa был представлен Rachele Biancalani Studio в тосканской деревне в Италии. Вилла создавалась для молодой семьи с маленьким сыном. Заказчики предпочитают минимализм, но не хотели, чтобы их дом получился холодным и аскетичным, поэтому архитекторы использовали теплые цвета и отделочные материалы. Главной особенностью интерьера является деревянный пол из грецкого ореха, переходящий в стену в гостиной. В ней скрыты две двери, одна из которых ведет на нижний уровень, а за второй спроектирован шкаф. На контрасте, потолочные балки и остальные стены выкрашены в белый цвет. Гостиная открытого плана включает 4 зоны: уголок для чтения, зону отдыха с большим диваном, телевизором и камином, столовую и кухню. Ванные комнаты, спальни и гардеробные также выполнены лаконичными и стильными. Интерьер виллы украшают изысканные предметы мебели и освещение, такие как Lake, Midj, Ernesto Meda, Flos, Kartell и Foscarini.