Красивый домик с чудесным интерьером.

Дом на побережье с видом на остров Бург – бунгало, трансформированное в современный дом открытой планировки. Представлен компанией Woodford Architecture and Interiors в Саут-Хэмс, графство Девон, Англия. Кухня, гостиная и столовая зоны расположены вокруг центрального двустороннего камина. Складные раздвижные двери позволяют полностью открыть две стороны здания, наполняя комнаты светом и стирая границу между домом и садом. Интерьер в светлых тонах располагает к комфортному отдыху.