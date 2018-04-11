Красивый дом с элементами альпийского шале, в котором хочеться наслаждаться жизнью.

Роскошная резиденция Copper House на берегу реки в Киевской области, Украина, построена в 2015 году по проекту, разработанному компанией OM-architecture. Авторам проекта удалось создать потрясающий современный дом с элементами альпийского шале. Для внутреннего оформления помещений были выбраны натуральные экологичные материалы, среди которых медь, камень и дерево. В интерьере органично сочетаются элементы различных стилей, контрастные материалы и фактуры, что делает его особенно ярким и запоминающимся.