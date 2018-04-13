Если ты все еще думаешь, что дом — это четыре стены, крыша, окна и дверь, то наша сегодняшняя подборка специально для тебя!

Если ты все еще думаешь, что дом — это четыре стены, крыша, окна и дверь, то наша сегодняшняя подборка специально для тебя! Взгляни, какие смелые, необычные и даже причудливые архитектурные решения придумывают люди со всего мира, обустраивая свое жилье. Просто диву даешься, глядя на то, в каких странных сооружениях хочется жить некоторым людям, но это не мешает быть этим домам чьими-то уютными гнездышками, куда хозяева спешат каждый день после работы, где резвятся дети и готовятся семейные ужины.