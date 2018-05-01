Эта шикарная средиземноморская вилла построена на холме с видом на залив Певеро,

Эта шикарная средиземноморская вилла построена на холме с видом на залив Певеро, всего в двух шагах от Порто Черво, эксклюзивного курорта для международного Джет-сета.