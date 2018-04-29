Деревянные скульптуры из бревен, которым придали гладкие и фантастические формы.

До этого момента вы уже могли слышать имя такого скульптора, как Ли Чжэ-Хайо (Lee Jae-Hyo), потому как его невероятные деревянные скульптуры прославились на весь мир своими фантастическими формами. Особенностью его скульптур является то, что они состоят из множества хаотично скреплённых бревен, которые впоследствии скульптор придал сюрреалистичные геометрические формы и отполировал до гладкого блеска. В его работах есть нечто удовлетворяющее, ведь к гладкости его скульптур так хочется прикоснуться.