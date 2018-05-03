Здание начальной школы Люшань, построенное по плану Заха Хадид, планируется открыть свои двери для гостей в сельской местности к северо-западу от Наньчан.

Здание начальной школы Люшань, построенное по плану Заха Хадид, планируется открыть свои двери для гостей в сельской местности к северо-западу от Наньчан, столицы провинции Цзянси, в Китае. Заха Хадид представила планы для новой начальной школы. Состоящая из больших сводчатых конструкций, которые обещают приятные заполненные светом помещения для обучения, начальная школа Лушань в провинции Цзянси, Китай, также будет построена с помощью промышленного робота.