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Wayaland: проект самодостаточного города плавающих пирамид (Видео)

Смотрите фото (4)
Wayaland
16:16 Сегодня Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото: из открытых источников

Автор планирует создать целый плавающий город из зданий в форме пирамид, который сможет полностью обеспечить своих обитателей пищей, водой и электроэнергией.

Итальянский проектировщик Пьерпаоло Лаццарини (Pierpaolo Lazzarini), разработавший в свое время проект плавающего дома UFO 2.0, сделал еще один шаг в подобном направлении. Проект, получивший название Wayaland, находится еще на самой ранней стадии, но Лаццарини надеется на скорое получение средств, необходимых ему для начала создания первых опытных образцов плавающих сооружений будущего города.

Как уже упоминалось выше, город Wayaland будет состоять из множества отдельных плавающих зданий, имеющих форму пирамиды, которая унаследовала некоторые элементы архитектуры индейцев Майя и японской архитектуры. Здания в городе Wayaland будут разных размеров и будут служить для разных целей. Одни здания будут использоваться в качестве жилых домов, другие - в качестве оранжерей, отелей, кинотеатров, помещений коммунальных служб и т.п.. Самое большое здание будет возвышаться на 30 метров над поверхностью воды.

Конструкции плавающих модулей будут изготавливаться из стекловолокна, углеродистого волокна и металла. Здания будут строиться на плавающих платформах, внутренности которых обеспечат дополнительную площадь, которую можно использовать в качестве складских, производственных и даже жилых помещений. Практически все здания будут имеет док, в котором можно пришвартовать яхту, катер или другое плавающее средство. И, естественно, все доступные площади поверхности зданий будут покрыты панелями солнечных батарей, которые, наряду с подводными турбинами, будут обеспечивать город Wayaland электроэнергией.

С первого взгляда это все напоминает один из утопических проектов, которые никогда не будут реализованы. Но Лаццарини прикладывает сейчас массу усилий для воплощения своего проекта в реальности. Одним из таких усилий является создание компании на одном из сервисов общественного финансирования (crowdfunding), целью которой является сбор 350 тысяч евро, которые пойдут на сооружение первого и самого маленького плавающего модуля будущего города.

Если компания по сбору средств пройдет успешно, то первый построенный модуль будет использоваться в качестве своего рода мини-отеля, сутки пребывания в котором обойдутся потенциальным постояльцам в тысячу евро. Заработанные таким образом средства будут вкладываться в дальнейшее расширение города Wayaland, который имеет шанс через некоторое время разрастись до размеров настоящего небольшого поселения.

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Все по теме:

Wayaland, Город будущего, Краудфандинг, Пьерпаоло Лаццарини, Солнечная электроэнергия.
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