Желание побыть в одиночестве время от времени появляется у всех.

Желание побыть в одиночестве время от времени появляется у всех. Иногда хочется уединиться, привести в порядок свои мысли или просто помечтать. Спрятаться от посторонних глаз можно даже посреди огромного города. Главное знать, где и как это сделать. Неоспоримым доказательством такого утверждения являются уникальные современные постройки, расположенные в разных точках земного шара. Талантливым архитекторам и дизайнерам удалось невозможное — они смогли спрятать от любопытных глаз целые здания.