Арендодатель Грэм Холланд из британского города Мейдстон в графстве Кент пришел в настоящий ужас, когда увидел свою квартиру.

56-летний арендодатель Грэм Холланд (Graham Holland) из британского города Мейдстон в графстве Кент пришел в настоящий ужас, когда увидел свою квартиру, в которой он не был на протяжении 12 лет. Квартиру снимал 68-летний мужчина, исправно плативший арендную плату и не вызывавший никаких сомнений у хозяина. Когда владелец недвижимости решил поднять плату, арендатор объявил, что съезжает. Он освободил квартиру, но оставил ее в ужасном состоянии, из-за чего она больше напоминала свалку. Огромное количество пустых пивных банок, бутылок, упаковок от продуктов и сами заплесневелые продукты заполнили всю площадь жилья. Мистеру Холланду и его супруге понадобилось 4 дня, чтобы освободить квартиру от мусора, при этом они потратили 10 000 фунтов стерлингов на ремонт одной только спальни.