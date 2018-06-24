Топиар – одно из старейших направлений садово-паркового искусства.

Топиар, или топиари (Topiary) – одно из старейших направлений садово-паркового искусства, которое заключается в многолетнем формировании декоративных форм из растений посредством выращивания деревьев, кустарников и полукустарников определенным образом и последующей регулярной стрижки для поддержания необходимого вида. Творения могут быть самыми разнообразными – геометрическими, абстрактными, архитектурными или изображать животных и людей.