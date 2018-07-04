Это дом просто поражает воображение.

На первый взгляд все выглядит, как фотошоп. Но эта невероятная конструкция вполне реальна. Она была создана в пустыне Калифорнии художником Филлипом K Смиттом III, который просто заменил чередующиеся доски длинными полосками зеркал, превратив заброшенную и обветшавшую постройку в удивительную оптическую иллюзию. Результат просто поражает воображение. Нужно подойти достаточно близко, чтобы понять в чем секрет. Иначе сознание просто отказывается верить тому, что видят глаза.