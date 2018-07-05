Ателье находиться возле моря в Японии Сето.

Старый деревянный сарай первой половины прошлого века был аккуратно обновлён и преобразован в ателье для дизайнера-декоратора, которая делает аксессуары из сухих цветов. Небольшое здание расположено на склоне холма, где также находится дом владельца и склад, который стоит над долиной к внутреннему морю Японии Сето. Студия Malobe Architects, которая базируется в соседней Окаяме, решила сохранить как можно больше оригинальных функций и материалов, превратив традиционное здание в современное рабочее пространство. Прежде всего была унаследована черепичная крыша и масштаб здания. Ландшафт вокруг был также обновлён.