Предлагаем вам совершить увлекательную фотоэкскурсию по особняку, расположенному в дорогом районе Голливуд Хилс, Лос-Анджелес, стоимость которого составляет 38 миллионов долларов.

Предлагаем вам совершить увлекательную фотоэкскурсию по особняку, расположенному в дорогом районе Голливуд Хилс, Лос-Анджелес, стоимость которого составляет 38 миллионов долларов. На площади в 990 кв.м расположились 5 спален, 7 ванных комнат, персональный лифт, открытая прихожая, кабинет для работы, кинотеатр, гараж и много других помещений. Конечно же, возле дома имеется облагороженная терраса, кухня для барбекю и уникальный бассейн. Как говорится, красиво жить не запретишь.