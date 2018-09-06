В старом грузовом контейнере площадью всего 20 квадратных метров смогли организовать не только комфортный домик, но и открытую террасу для отдыха на его крыше.

Создание жилых домов из морских контейнеров становится все более популярным. Причин для столь неожиданного строительства масса, но основные заключаются в доступности, универсальности и мобильности. Хоть изначально они имеют весьма непрезентабельный промышленный вид, но немного отделочных материалов и фантазии превращают их в весьма уютное жилье. Ярким примером является этот проект, где в старом грузовом контейнере площадью всего 20 квадратных метров смогли организовать не только комфортный домик, но и открытую террасу для отдыха на его крыше.