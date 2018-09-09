Эксклюзивный особняк площадью 686 квадратных метров в окружении девственного леса гарантирует защиту от мирской суеты.

Эксклюзивный особняк площадью 686 квадратных метров в окружении девственного леса гарантирует защиту от мирской суеты. В дополнение гараж на 63 и беседка на 20 квадратных метров. Дом расположен в провинции Лапландия, Финляндия, и представлен 5-ю спальными комнатами и сауной. Современная отопительная система поддерживает комфортную температуру в любое время года. Объект в данный момент выставлен на продажу за $4,4 миллиона.