Оригинальный дом на воде появился на озере в городе Сомерсет штат Кентукки в этом году и сразу же стал местной достопримечательностью.

Многие из нас мечтают о домике на берегу моря, озера или реки, ведь как приятно каждый день просыпаться и видеть умиротворяющую водную гладь. К сожалению, прибрежная земля очень дорого стоит, и это многим не по карману. Но есть весьма изобретательные архитекторы, которым удалось создать неординарный домик на воде, затмивший оригинальностью и комфортом даже презентабельные дачи.