Подборка с грандиозными сооружениями как древности, так и современности.

Подборка с грандиозными сооружениями как древности, так и современности. Здания — это самые впечатляющие и массивные произведения искусства, которые есть у человечества. Они, конечно, требуют вливания огромных сумм денег, но зато результат того стоит. В готовых шедеврах архитектурного искусства даже просто ходить приятно, а уж жить и подавно. Отобрали самые амбициозные архитектурные проекты со всего мира, как современные, так и те, которые насчитывают тысячи лет.