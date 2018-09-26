Прекрасные деревянные дома, жить или просто проводить время в которых одно удовольствие.

В мире всегда было и будет много людей, влюбленных в дома из дерева и предпочитающих их всем другим типам загородного жилья. Но понимание того, каким должен быть деревянный дом, меняется вместе с требованиями, предъявляемыми самой жизнью. В прошлом веке на смену топору и теслу пришло заводское производство, а ныне – новейшие энергосберегающие технологии. Современный деревянный дом – это уже не убогая избушка, а комфортабельное жилище, отвечающее всем критериям XXIвека.