Мода на единорогов продолжает шагать по планете. И Амина Муччоло, дизайнер интерьеров, не устояла перед трендом.

Мода на единорогов продолжает шагать по планете. И Амина Муччоло, дизайнер интерьеров, не устояла перед трендом. Она превратила собственную квартиру в пристанище для сказочных животных. Ее квартира настолько наполнена яркими красками, цветом и светом, что кажется из-за угла ежесекундно может вылететь фея, а из-за холодильника выскочит эльф. Амине 34, но она не боится впадать в детство. Девушка прославилась благодаря Инстаграму. В июне 2017 там насчитывалось больше 180 тысяч подписчиков. Люди в восторге от неповторимого жилища девушки!