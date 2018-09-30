Большинство из нас мечтают об идеальном загородном домике, где можно уединиться и расслабиться или просто отдохнуть от суетного мира.

Большинство из нас мечтают об идеальном загородном домике, где можно уединиться и расслабиться или просто отдохнуть от суетного мира. У кого-то эти грезы так и остаются только в планах, а кто-то с энтузиазмом и вдохновением берется за строительство своего дома. Ярким примером воплощения мечты в жизнь стало создание американским строителем домика хоббита, о котором он мечтал с тех пор, как посмотрел фильм «Властелин колец».