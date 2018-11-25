Уникальные домики вдали от цивилизации (Фото) Рано или поздно человеку захочется уединения, которое он сможет найти в уютном доме, стоящем вдали от цивилизации и внешних раздражителей. Но где же в мире, который давно заполонили небоскребы и торговые центры, отыскать этот райский оазис гармонии и отчуждения? В продолжении статьи вас ждут живописные места с красивейшими домами, построенными вдали от цивилизации.