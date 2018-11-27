Компактные предметы мебели для маленьких квартир (Фото) Хозяева маленьких квартир точно знают, что значит попытаться уместить всю необходимую мебель на небольшой площади. Однако дизайнеры не сидят сложа руки и постоянно предлагают более эргономичную мебель. В сегодняшнем материале мы собрали подборку компактных предметов мебели, которые жизненно необходимы в маленькой квартире.