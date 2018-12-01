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Новый год 2019: в Британии выпустили елочные украшения с виски

Новый год 2019: в Британии выпустили елочные украшения с виски
10:14 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Британский производитель алкоголя The Lakes Distillery в преддверии католического Рождества и Нового года выпустил елочные игрушки с алкоголем внутри.

Игрушки выглядят как миниатюрные круглые бутылочки, которые наполнены виски, джином и водкой, их можно вешать на елку. В каждой игрушке содержится примерно 20 миллилитров алкоголя.

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Производитель говорит, что праздничный подарочный набор позволит почувствовать дух Рождества, его можно подарить любителю джина, виски или водки либо побаловать себя в канун праздников.

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Шары с алкоголем упакованы в наборы по шесть мини-бутылочек или по одной бутылке побольше в праздничной упаковке. Набор обойдется в 20 фунтов, а одна игрушка будет стоить 12.

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Алкоголь, Британия, Фото, Виски, Новогодние игрушки, Новый год 2019, Рождество 2019, елочные украшения с виски, The Lakes Distillery.
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