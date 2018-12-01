Новый год 2019: в Британии выпустили елочные украшения с виски

Британский производитель алкоголя The Lakes Distillery в преддверии католического Рождества и Нового года выпустил елочные игрушки с алкоголем внутри.

Игрушки выглядят как миниатюрные круглые бутылочки, которые наполнены виски, джином и водкой, их можно вешать на елку. В каждой игрушке содержится примерно 20 миллилитров алкоголя.

Производитель говорит, что праздничный подарочный набор позволит почувствовать дух Рождества, его можно подарить любителю джина, виски или водки либо побаловать себя в канун праздников.

Шары с алкоголем упакованы в наборы по шесть мини-бутылочек или по одной бутылке побольше в праздничной упаковке. Набор обойдется в 20 фунтов, а одна игрушка будет стоить 12.