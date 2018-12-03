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Понедельник, 03.12.2018
Завораживающий эко-дом под стеклянным куполом (Фото)
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Завораживающий эко-дом под стеклянным куполом (Фото)

Супруги Ингрид и Бенджамин Хертефёльгер из Норвегии сделали выбор в пользу современного жилья, и построили для себя и троих своих детей эко-дом на северном острове Сандхорноя. Глинобитный дом с прозрачным куполом получился очень уютным и комфортным. В нем тепло зимой и прохладно летом, а очищенные сточные воды используются для орошения теплицы и сада, которые также разбиты под куполом. На строительство такого дома у супругов ушло 414 000 долларов.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
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Норвегия, Интерьер, Дом, Дизайн, Декор, Эко-дом, Сандхорноя.
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