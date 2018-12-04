Интересные идеи дизайна для бассейнов для каждого дома

Простые дачники только лишь вздыхали, глядя на искусственные водоемы на лужайках. Однако на сегодняшний день на рынке появляется немало бюджетных моделей, которые может позволить себе почти каждый. В любом случае мы собрали 20 вариантов бассейнов, которые любому придутся по вкусу.
Узкий плавательный бассейн длиной более десяти метров, который расположен в пристроенном к дому помещении
Бассейн с фонтаном может стать важным элементом садово-парковой композиции
Бассейн в помещении позволит наслаждаться прелестями водной стихии в любое время года
Многофункциональный плавательный пруд, который предназначен для купания
Сферический фонтан в бассейне, который способен увлажнять воздух вокруг водоёма
Отличная идея, которая поможет украсить придомовую территорию - создать оригинальный и многофункциональный бассейн
Круглый бассейн небольших размеров, который идеально вписывается в ландшафтный дизайн загородного участка
Великолепный проект классического бассейна с выдвижной полуавтоматической стеклянной крышей
Бассейны классической формы снова в моде
Бассейн на дачном участке - это признак не только комфорта, но и высокого социального статуса
Плавательный бассейн оригинальной формы с необычным фонтаном и яркой подсветкой дна
Стационарный бассейн с бетонным основанием и облицованный плиткой с минимальным процентом водопоглощения
Плавательный бассейн даёт прекрасную возможность насладится водными процедурами
Неглубокий каркасный бассейн прямоугольной формы на заднем дворе
Прямоугольный бассейн в минималистском стиле, о котором мечтает практически каждый владелец загородного участка
Оригинальная геометрическая форма – важный элемент, который стоит учитывать при строительстве бассейна
Бассейн с фонтаном – прекрасное место для отдыха от городской суеты и проблем
Бассейн с фонтаном, который стал настоящей визитной карточкой дачного участка
Длинное гидротехническое сооружение, предназначенное для отдыха и хорошего времяпрепровождения
Фонтан и мост над бассейном — отличная идея для тех, кто хочет оригинально украсить участок
Иметь бассейн на участке – это, пожалуй, мечта каждого!