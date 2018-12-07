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Пятница, 07.12.2018
Крошечные дома на колесах, которые занимают очень мало места (Фото)
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Крошечные дома на колесах, которые занимают очень мало места (Фото)

Небольшие мобильные дома становятся все более популярными среди американцев. Ради экономии и свободы, немало людей отказываются от больших домов, переезжая в домики площадью от 10 до 40 квадратных метров. Конечно же, пожертвовать кое-каким комфортом придется, но благодаря эффективному использованию внутреннего пространства, в этих домах есть все, что необходимо для полноценной жизни.
Фото: trinixy.ru
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Интерьер, Дом, Дизайн, Дома на колесах, мобильные дома, передвижные дома.
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