Крошечные дома на колесах, которые занимают очень мало места (Фото)

Небольшие мобильные дома становятся все более популярными среди американцев. Ради экономии и свободы, немало людей отказываются от больших домов, переезжая в домики площадью от 10 до 40 квадратных метров. Конечно же, пожертвовать кое-каким комфортом придется, но благодаря эффективному использованию внутреннего пространства, в этих домах есть все, что необходимо для полноценной жизни.