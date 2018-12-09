Восхитительные примеры преображения старого комода: 20 идей для дома (Фото) Старый комод ещё может послужить в новой, качественно новой форме, если хозяева не хотят расставаться с дорогой сердцу вещью, а желают преобразить её, сделав только лучше. Для такого дела небольшой комод подходит идеально, ведь из него можно сделать так много удивительных вещей для дома и дачи: компьютерный стол, небольшой диванчик, открытые настенные полки и ещё много других невероятных вещей! Эти 20+ реальных примеров преображения старого комода вдохновляют и подстёгивают на собственные подвиги: