|
|
Восхитительные примеры преображения старого комода: 20 идей для дома (Фото)
Старый комод ещё может послужить в новой, качественно новой форме, если хозяева не хотят расставаться с дорогой сердцу вещью, а желают преобразить её, сделав только лучше. Для такого дела небольшой комод подходит идеально, ведь из него можно сделать так много удивительных вещей для дома и дачи: компьютерный стол, небольшой диванчик, открытые настенные полки и ещё много других невероятных вещей! Эти 20+ реальных примеров преображения старого комода вдохновляют и подстёгивают на собственные подвиги:
Трогательные иллюстрации отца-одиночки о родительских буднях (Фото)
Они вывели лень на новый уровень: забавные идеи смекалистых людей
Родители Кейт и Пиппы Миддлтон продают дом, который покупали для дочерей
Веселые демотиваторы, которые подарят вам улыбку до ушей
И смех, и слезы: эти люди смогли починить даже то, чему помочь было невозможно
Потрясающая архитектура старинного города Великобритании Оксфорда (Фото)
Старые дома, в которые уже давно не ступала нога человека (Фото)
Маникюр 2019: дизайн ногтей в трендовом коралловом оттенке (Фото)
Редкая идентичность тройняшек из Англии
Супрун рассказала, почему нужно кушать квашеную капусту
Дизайн тортов, который вы никогда не забудете (Фото)
Тильда Суинтон снялась для обложки Vogue Japan
Колоритные пейзажи Гонконга, которые очаруют с первой секунды (Фото)
Уморительные автомобилисты и пешеходы, которые рассмешат любого
Атмосферные картины, которые подарят тепло и праздничное настроение (Фото)
Как выглядят красивые и современные мужчины (Фото)
Эта собака постоянно шпионит за своим хозяином, где бы тот не находился
Побег из реальности в сказочный мир сюрреалистических фотографий (Фото)
Смешные животные, вернувшихся от ветеринара, чей внешний вид говорит сам за себя
Девушка копирует знаменитостей при помощи макияжа (Фото)
Странности людей: смешные снимки, которые поднимут настроение
Художник показал, как бы выглядели диснеевские герои, если б они были студентами (Фото)
С ними не соскучишься: забавные девушки, которые зарядят вас позитивом
Очаровательные снимки обладательницы титула ''Мисс мира 2018'' (Фото)
Забавная подборка умного юмора, который заставляет задуматься