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Воскресенье, 09.12.2018
Восхитительные примеры преображения старого комода: 20 идей для дома (Фото)
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Восхитительные примеры преображения старого комода: 20 идей для дома (Фото)

Старый комод ещё может послужить в новой, качественно новой форме, если хозяева не хотят расставаться с дорогой сердцу вещью, а желают преобразить её, сделав только лучше. Для такого дела небольшой комод подходит идеально, ведь из него можно сделать так много удивительных вещей для дома и дачи: компьютерный стол, небольшой диванчик, открытые настенные полки и ещё много других невероятных вещей! Эти 20+ реальных примеров преображения старого комода вдохновляют и подстёгивают на собственные подвиги:
cpykami.ru
Фото: cpykami.ru
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Интерьер, Идеи для дома, Декор, Старая мебель, преображения старого комода.
19:23 Сегодня Телеграф
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