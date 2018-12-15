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Суббота, 15.12.2018
Назад в прошлое: как украшали дом к Рождеству в 1950-60 годах (Фото)
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Назад в прошлое: как украшали дом к Рождеству в 1950-60 годах (Фото)

Главным символом Нового года и Рождества является, конечно же, ёлка. Но и кроме неё существует масса того, что может украсить дом, наполнив его праздничной атмосферой. Это актуально как для сегодняшних дней, так и было актуально в прошлом! И хотя вы, скорее всего, хорошо знакомы с современными тенденциями новогодне-рождественских декораций, скорее всего, не так уж много из вас знают что-либо о том, как это выглядело в прошлом. Эти фотографии, сделанные в 1950-60 годах, дадут некоторое представление о том, каким было праздничное убранство домов в прошлом.
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Интерьер, Дом, Украшения, Дизайн, Декорации, Декор, Новый год 2019, Рождество 2019.
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