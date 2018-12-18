День святого Николая 2018: интересные идеи подарков для родных и близких

Именно в ночь с 18 на 19 декабря подарки от святого Николая всегда оставляют не только чувство сказки, но и напоминают что можно сделать счастливым родных.

Светлый день святого Николая всегда держит нас в предвкушении чего-то прекрасного и удивительного. Сколько бы лет нам ни было, но те, кто почитают традиции, всегда ждут гостинцев под подушками от дедушки Николая.

Чтобы не оставить своих родных без подарков в это магическое время, мы собрали для вас подборку интересных подарков, которые смогут подойди под любой вкус и увлечения ваших близких.

Скорее записывайте и бегите в магазин - не откладывайте дела на последний день, чтобы Николай ко всем смог прийти в гости!

Техника

Это может быть что угодно, в зависимости от размера вашего бюджета и тайных пожеланий вашей родного человека от портативного зарядного устройства (Powerbank) к новому iPhoneX.

Если ваша жена или родной брат давно мечтали о кухонном комбайне или планшете - побалуйте их гостинцем под подушку.

Одежда

Хорошо подумайте, ваши близкие не говорили что-то о желании купить новые теплые носки или пижаму.

Если вы достаточно уверены в размере одежды человека, смело покупайте уютные вещи: причудливые теплые домашние тапочки, махровые халаты, красивое белье, или изысканные платья или элегантные мужские рубашки.

Вариантов множество, стоит только подумать, чего не хватает в гардеробе ваших родных, и, возможно, подсмотреть размер одежды, чтобы быть уверенным на 100%, что ему / ей подойдет.

Косметика

Зимой кожа становится особенно чувствительной к погодным условиям. Если вы давно планировали купить семейный набор из разных кремов, средств защиты и просто пахучих лосьонов - то сейчас самое время! Или побалуйте вашу маму набором декоративной косметики - она точно обрадуется такому подарку. А ваш отец не останется равнодушным к мужскому набора из разных лосьонов, пенок и других средств для лица.

Если вы не уверены в производителях и качестве продуктов, всегда пользуйтесь в этом случае интернетом, где можно подсмотреть комментарии покупателей. И тогда уже можно идти в магазин и консультироваться с продавцами косметики.

Домашние мелочи

Пледы, ароматические свечи, рамки для фотографий, повязки на глаза для сна, чашки для чая, гирлянды и множество других вариантов можно придумать для подарков под подушку.

Шкатулки для украшений или косметики или уместны статуэтки для интерьера вашего дома всегда создадут нужное настроение.

Украшения и аксессуары

Если ваш любимый человек или мудрый отец давно мечтали о красивых классических часах - самое время позаботиться о их покупке. А красивые браслеты и серьги точно не оставят равнодушными вашу сестру или дочь.

Также это могут быть стильные очки, пояса для брюк, зонтики, запонки, новый кейс для телефона и другие вещи для дополнения образа ваших родных.

Книги

Очень важный подарок, который создаст нужное праздничное настроение - это книги.

Для детей сейчас есть множество вариантов красивых раскрасок, а для юных и совсем пожилых людей специальная литература, которая спасет долгие зимние вечера ваших родных.

Еда

Не самый ли важный атрибут праздника Николая - это ароматные мандарины в примесь с различными конфетами и печеньем. Вы можете купить как готовые наборы, которые можно найти в различных социальных сетях, так и создать собственный набор, наполнив подарочную коробку, к примеру, арахисовым маслом, вкусными шоколадками, возможно, маленькой бутылочкой элитного алкоголя (если для взрослых) и еще какими-то особыми десертами .

Такие пакеты особенно нравятся детям, но фрукты все же стоит дарить отдельно, чтобы они вдруг не треснули и не запятнали весь ваш подарок.

Подарочные сертификаты

Такой подарок можно считать универсальным, ведь, чтобы не прогадать лишний раз с косметикой или цветом галстука, всегда можно приобрести сертификат или билет.

Это может быть сертификат на СПА-процедуры или поход к косметологу, или билет на любимый концерт или футбольный матч. Также вы можете приобрести на лимитированную сумму карточку для покупок книг, одежды или украшений.

Ориентировочный перечень составлен, вы только удачно скомбинируйте ваш подарочный набор! Пусть ваши праздники пройдут на славу, а любовь и благодарность родных людей создадут лучшую атмосферу в доме!