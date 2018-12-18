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День святого Николая 2018: интересные идеи подарков для родных и близких

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День святого Николая 2018: интересные идеи подарков для родных и близких
17:01 Сегодня Телеграф

Именно в ночь с 18 на 19 декабря подарки от святого Николая всегда оставляют не только чувство сказки, но и напоминают что можно сделать счастливым родных.

Светлый день святого Николая всегда держит нас в предвкушении чего-то прекрасного и удивительного. Сколько бы лет нам ни было, но те, кто почитают традиции, всегда ждут гостинцев под подушками от дедушки Николая.

Чтобы не оставить своих родных без подарков в это магическое время, мы собрали для вас подборку интересных подарков, которые смогут подойди под любой вкус и увлечения ваших близких.

Скорее записывайте и бегите в магазин - не откладывайте дела на последний день, чтобы Николай ко всем смог прийти в гости!

Техника

Это может быть что угодно, в зависимости от размера вашего бюджета и тайных пожеланий вашей родного человека от портативного зарядного устройства (Powerbank) к новому iPhoneX.

Если ваша жена или родной брат давно мечтали о кухонном комбайне или планшете - побалуйте их гостинцем под подушку.

Одежда

Хорошо подумайте, ваши близкие не говорили что-то о желании купить новые теплые носки или пижаму.

Если вы достаточно уверены в размере одежды человека, смело покупайте уютные вещи: причудливые теплые домашние тапочки, махровые халаты, красивое белье, или изысканные платья или элегантные мужские рубашки.

Вариантов множество, стоит только подумать, чего не хватает в гардеробе ваших родных, и, возможно, подсмотреть размер одежды, чтобы быть уверенным на 100%, что ему / ей подойдет.

День Святого Николая 2018: приметы и гадания на 19 декабря

Косметика

Зимой кожа становится особенно чувствительной к погодным условиям. Если вы давно планировали купить семейный набор из разных кремов, средств защиты и просто пахучих лосьонов - то сейчас самое время! Или побалуйте вашу маму набором декоративной косметики - она точно обрадуется такому подарку. А ваш отец не останется равнодушным к мужскому набора из разных лосьонов, пенок и других средств для лица.

Если вы не уверены в производителях и качестве продуктов, всегда пользуйтесь в этом случае интернетом, где можно подсмотреть комментарии покупателей. И тогда уже можно идти в магазин и консультироваться с продавцами косметики.

Домашние мелочи

Пледы, ароматические свечи, рамки для фотографий, повязки на глаза для сна, чашки для чая, гирлянды и множество других вариантов можно придумать для подарков под подушку.

Шкатулки для украшений или косметики или уместны статуэтки для интерьера вашего дома всегда создадут нужное настроение.

Украшения и аксессуары

Если ваш любимый человек или мудрый отец давно мечтали о красивых классических часах - самое время позаботиться о их покупке. А красивые браслеты и серьги точно не оставят равнодушными вашу сестру или дочь.

Также это могут быть стильные очки, пояса для брюк, зонтики, запонки, новый кейс для телефона и другие вещи для дополнения образа ваших родных.

Книги

Очень важный подарок, который создаст нужное праздничное настроение - это книги.

Для детей сейчас есть множество вариантов красивых раскрасок, а для юных и совсем пожилых людей специальная литература, которая спасет долгие зимние вечера ваших родных.

Еда

День святого Николая 2018: история и традиции зимнего праздника
День святого Николая 2018: история и традиции зимнего праздникаЧитать полностью

Не самый ли важный атрибут праздника Николая - это ароматные мандарины в примесь с различными конфетами и печеньем. Вы можете купить как готовые наборы, которые можно найти в различных социальных сетях, так и создать собственный набор, наполнив подарочную коробку, к примеру, арахисовым маслом, вкусными шоколадками, возможно, маленькой бутылочкой элитного алкоголя (если для взрослых) и еще какими-то особыми десертами .

Такие пакеты особенно нравятся детям, но фрукты все же стоит дарить отдельно, чтобы они вдруг не треснули и не запятнали весь ваш подарок.

Подарочные сертификаты

Такой подарок можно считать универсальным, ведь, чтобы не прогадать лишний раз с косметикой или цветом галстука, всегда можно приобрести сертификат или билет.

Это может быть сертификат на СПА-процедуры или поход к косметологу, или билет на любимый концерт или футбольный матч. Также вы можете приобрести на лимитированную сумму карточку для покупок книг, одежды или украшений.

День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник

Ориентировочный перечень составлен, вы только удачно скомбинируйте ваш подарочный набор! Пусть ваши праздники пройдут на славу, а любовь и благодарность родных людей создадут лучшую атмосферу в доме!

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