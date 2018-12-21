Скачать
Пятница, 21.12.2018
Крошечные реалистичные домики для фей, и они воистину сказочные (Фото)
1 / 13

Крошечные реалистичные домики для фей, и они воистину сказочные (Фото)

Жители Острова Мэн, который до сих пор официально является королевством, стали находить на острове крошечные реалистичные домики. Местные жители стали публиковать в Facebook красивые фотографии домов и интересоваться, кто же их сделал. Как выяснилось позже, за установку сказочных домиков для фей взяла на себя ответственность группа уличных художников, творящая под общим именем AnonyMouse. Остров Мэн — это страна, гордящаяся своей увлекательной культурой, построенной на легендах, фольклорных историях и рассказах о великанах и феях.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Остров, Сказка, Домик, Феи, Остров Мэн, домик феи.
22:18 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь