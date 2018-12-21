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Крошечные реалистичные домики для фей, и они воистину сказочные (Фото)
Жители Острова Мэн, который до сих пор официально является королевством, стали находить на острове крошечные реалистичные домики. Местные жители стали публиковать в Facebook красивые фотографии домов и интересоваться, кто же их сделал. Как выяснилось позже, за установку сказочных домиков для фей взяла на себя ответственность группа уличных художников, творящая под общим именем AnonyMouse. Остров Мэн — это страна, гордящаяся своей увлекательной культурой, построенной на легендах, фольклорных историях и рассказах о великанах и феях.
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