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Лаконичные идеи по обустройству маленьких квартир (Фото)
Большинство хозяев малогабариток задаётся вопросом, как же на паре десятков квадратных метров разместиться так, чтобы всё находилось под рукой, но при этом ничего не мешало, выглядело эстетично, а главное было комфортно и уютно. Предлагаем вам самые популярные решения, благодаря которым даже самая маленькая квартира превратится в роскошную и невероятно уютную обитель со множеством интересных и оригинальных деталей.
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