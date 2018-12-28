Пара построила необычный эко-дом под стеклянным куполом (Фото) Супруги Ингрид и Бенджамин Хертефёльгер из Норвегии сделали выбор в пользу современного жилья, и построили для себя и троих своих детей эко-дом на северном острове Сандхорноя. Глинобитный дом с прозрачным куполом получился очень уютным и комфортным. В нем тепло зимой и прохладно летом, а очищенные сточные воды используются для орошения теплицы и сада, которые также разбиты под куполом. На строительство такого дома у супругов ушло 414 000 долларов.