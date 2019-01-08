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Вторник, 08.01.2019
Оригинальные идеи для обустройства идеальной дачи (Фото)
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Оригинальные идеи для обустройства идеальной дачи (Фото)

Несмотря на то, что за окном холодно и все покрыто льдом и снегом, мысли о весне возникают в сознании все чаще: солнце, пение птиц, зеленые лужайки и, конечно же, дача. Многие находят успокоение в обустройстве своих грядок и участка перед домом. Мы же собрали 17 отличных идей, которые помогут преобразить дачу и превратить ее в райское место.
novate.ru
Фото: pixabay.com
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Интерьер, Дизайн, Обустройство, Дача, Декор.
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