Оригинальные идеи для обустройства идеальной дачи (Фото) Несмотря на то, что за окном холодно и все покрыто льдом и снегом, мысли о весне возникают в сознании все чаще: солнце, пение птиц, зеленые лужайки и, конечно же, дача. Многие находят успокоение в обустройстве своих грядок и участка перед домом. Мы же собрали 17 отличных идей, которые помогут преобразить дачу и превратить ее в райское место.