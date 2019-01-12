Креативная мини-библиотека для всех желающих (Фото) Проект под названием "Маленькая бесплатная библиотека" (Little Free Library) ставит своей целью вдохновлять людей на чтение и помогать создавать читающее общество, побуждая устанавливать на своих улицах пункты книгообмена. С 2009 года проект помог установить более 75 тысяч таких библиотек в 88 странах и обмениваться миллионами книг ежегодно, распространяя любовь к чтению повсюду.