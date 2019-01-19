Оригинальные идеи для отделки керамической плитки на любой вкус (Фото) Керамическая плитка вот уже несколько десятилетий остается один из самых популярных отделочных материалов. Современные дизайнеры с радостью экспериментируют с ней, оформляя интерьеры. Мы же собрали несколько творческих идей отделки керамической плиткой для тех, кто не может определиться с видом и цветом.