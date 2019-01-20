Мечта любого интроверта: удивительный дом, построенный на острове в знак протеста (Фото)

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Этот удивительный трехэтажный дом был построен на крошечном скалистом острове недалеко от американского города Джеймстауна в 1905 году. Как ни странно, дом пережил столетия и лишь дважды подвергался реконструкции.
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