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Понедельник, 04.02.2019
Необычные вещи, о которых мечтает каждый &quot;дачник&quot; (Фото)
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Необычные вещи, о которых мечтает каждый "дачник" (Фото)

Посидеть вечером у огня с друзьями, позагорать днем, приготовить что-нибудь вкусненькое на гриле. Дача не место для работы, особенно в хорошую погоду. Мы собрали 20 штуковин, которые так хотелось бы подарить себе летом. Ну или хотя бы помечтать о них.
nastroenie.plus
Фото: nastroenie.plus
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