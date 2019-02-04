Необычные вещи, о которых мечтает каждый "дачник" (Фото)

Посидеть вечером у огня с друзьями, позагорать днем, приготовить что-нибудь вкусненькое на гриле. Дача не место для работы, особенно в хорошую погоду. Мы собрали 20 штуковин, которые так хотелось бы подарить себе летом. Ну или хотя бы помечтать о них.