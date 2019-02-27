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Среда, 27.02.2019
Модернистский домик в Англии (Фото)
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Модернистский домик в Англии (Фото)

Этот проект является кульминацией более чем пятилетней работы главного партнера Guy Hollaway Architects по созданию собственного семейного дома. Основываясь на опыте, накопленном за всю жизнь, в доме разработан набор помещений, которые превращают коттедж 18-го века в семейный дом 21-го века. Расположенный в сельской местности, этот дом с двух сторон выглядит как типичный традиционный коттедж спереди и в то же время как бескомпромиссная кухня, столовая и жилая площадь сзади.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Англия, Интерьер, Фото, Дизайн, Сад, Домик.
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