Модернистский домик в Англии (Фото) Этот проект является кульминацией более чем пятилетней работы главного партнера Guy Hollaway Architects по созданию собственного семейного дома. Основываясь на опыте, накопленном за всю жизнь, в доме разработан набор помещений, которые превращают коттедж 18-го века в семейный дом 21-го века. Расположенный в сельской местности, этот дом с двух сторон выглядит как типичный традиционный коттедж спереди и в то же время как бескомпромиссная кухня, столовая и жилая площадь сзади.