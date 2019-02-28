Мурашки по коже: жуткие дома, которые хочется посетить хоть раз в жизни (Фото)

Эти жуткие домики как будто созданы для настоящих экстремалов. Есть в старине нечто пленительное и в то же самое время мрачное, что как пугает, так и завораживает, а эти фотографии помогут вам перенестись как раз в мир самых противоречивых ощущений прямо сейчас!