Поделки для сада своими руками - необычные украшения (Фото) На сегодняшний день для создания поистине удивительного ландшафтного дизайна на приусадебном участке совершенно необязательно нанимать профессионала и тратить огромные суммы. Ведь каждый владелец загородного дома или дачи может с легкостью украсить территорию. И сделать это можно при помощи поделок для сада и огорода, сделанными своими руками, без использования дорогих материалов. Они выглядят не только красиво, но и оригинально.