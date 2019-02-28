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Поделки для сада своими руками - необычные украшения (Фото)
На сегодняшний день для создания поистине удивительного ландшафтного дизайна на приусадебном участке совершенно необязательно нанимать профессионала и тратить огромные суммы. Ведь каждый владелец загородного дома или дачи может с легкостью украсить территорию. И сделать это можно при помощи поделок для сада и огорода, сделанными своими руками, без использования дорогих материалов. Они выглядят не только красиво, но и оригинально.
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