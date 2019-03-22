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Воскресенье, 24.03.2019
ТОП-25 душевых, которые удивляют своим дизайном и оригинальностью (Фото)
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ТОП-25 душевых, которые удивляют своим дизайном и оригинальностью (Фото)

Душевые кабины некоторых домах эти места настолько красивы и необычны, что оттуда попросту не хочется выходить. Раз уж мы принимаем душ практически каждый день, почему бы не делать это с чувством стиля? В конце концов, ведь именно в этом месте мы превращаемся в философов, начинаем задумываться о смысле жизни или просто готовы спеть пару куплетов любимой песни.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Интерьер, Дом, Красиво, Ванная комната, Дизайн ванны, Домашний уют, Душевые комнаты, Дизайн ванной комнаты.
16:48 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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