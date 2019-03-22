ТОП-25 душевых, которые удивляют своим дизайном и оригинальностью (Фото) Душевые кабины некоторых домах эти места настолько красивы и необычны, что оттуда попросту не хочется выходить. Раз уж мы принимаем душ практически каждый день, почему бы не делать это с чувством стиля? В конце концов, ведь именно в этом месте мы превращаемся в философов, начинаем задумываться о смысле жизни или просто готовы спеть пару куплетов любимой песни.