Оригинальные интерьеры туалетов для людей с бурной фантазией (Фото) Как правило, туалеты строятся с учётом только своей функциональности, в то время как они также могут доставить удовольствие своим интерьером и стать местом, где можно дать волю своему внутреннему дизайнеру.