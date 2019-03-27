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Среда, 27.03.2019
Порядок в доме: как не тратить все свободное время на уборку
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Порядок в доме: как не тратить все свободное время на уборку

Уборка - это занятие неприятное, но нужное. Как ни крути, но жить в доме, где господствуют горы мусора, далеко не каждому придется по душе. Но что же делать, если всю неделю трудишься с утра до ночи, а потом единственный выходной придется посвящать уборке? Не стоит отчаиваться, наши советы позволят не тратить все свободное время на рутинные домашние дела.
odomah.org
Фото: pixabay.com
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Уборка, Дом, Чистота, Порядок, Порядок в доме.
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