Порядок в доме: как не тратить все свободное время на уборку

Уборка - это занятие неприятное, но нужное. Как ни крути, но жить в доме, где господствуют горы мусора, далеко не каждому придется по душе. Но что же делать, если всю неделю трудишься с утра до ночи, а потом единственный выходной придется посвящать уборке? Не стоит отчаиваться, наши советы позволят не тратить все свободное время на рутинные домашние дела.