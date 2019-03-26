Заброшенные небоскребы с разных уголков мира (Фото) В мире полно заброшенных и недостроенных зданий. И они всегда притягивают к себе своей загадочностью. Иногда случалось и такое, что заброшенными оказывались целые небоскребы. Причины для того много: экономические кризисы, политическая нестабильность или просто низкое качество работ.