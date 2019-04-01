В хозяйстве пригодится все: идеи, как использовать старый инвентарь (Фото)

Сломался садовый инвентарь? Не спешите выбрасывать! Тяпки, вилы, лопаты, грабли все это пригодится, если в семье есть особо креативные люди. Мы знаем, что иногда жаль выбрасывать какие-то вещи, пусть и непригодные для работы, поэтому и собрали эту подборку, вдруг кому-то пригодится.